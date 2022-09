GdS – Domani a Milano arriverà un Napoli da record in Italia ed Europa

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano questo Napoli brilla di luce propria e si presenta con delle credenziali eccellenti. Dopo la netta e meritata vittoria con i Rangers dalla Scozia è rientrata una squadra con un’autostima ancora più elevata. Alla sfida che vale il primo posto della classifica, domani si presenta un Napoli col miglior attacco d’Italia e anche d’Europa. E se nella Serie A non è una novità assoluta, aver fatto meglio nei primi due turni di Champions di big come il Real di Ancelotti e il City di Guardiola, è un fatto nuovo. Venti reti: 13 in campionato e 7 in Champions in sole 8 partite, solo a Firenze contro i Viola la macchina da gol azzurra si è fermata. Piccoli record raggiunti dilapidando persino 2 rigori su 4 in Europa”.