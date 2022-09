CdM – Milan-Napoli sarà anche Maignan vs Meret! Due portieri che vengono da estati opposte

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla partita Milan-Napoli. Secondo il quotidiano Milan-Napoli non è solo il duello tra Pioli e Spalletti. C’è anche però il confronto a distanza tra Maignan e Meret. Il Milan individuò Maignan nel Lille campione di Francia per sostituire Donnarumma e il francese è stato determinante per lo scudetto rossonero. Meret, invece, quest’estate ha avuto la forza di resistere a ciò che accadeva fuori dal campo, con la trattativa per Keylor Navas viva fino agli ultimi giorni di mercato. Ma il portiere friulano ha pensato solo a concentrarsi in campo, come ha sempre fatto gli altri anni. Si sta discutendo del rinnovo, ora pensa solo a fare bene; il resto sarà una conseguenza.