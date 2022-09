La Nazionale di Roberto Mancini disputerà ben due match di Nations League, valevoli per la quinta e sesta giornata del girone 3: il 23 settembre contro l’Inghilterra ed il 26 contro l’Ungheria . Sono ben 5 i partenopei convocati dal CT, per la prima volta nella storia il Napoli è la squadra che annovera più calciatori convocati in nazionale: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessio Zerbin, Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Di seguito i convocati: