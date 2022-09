Le probabili formazioni di Milan-Napoli: ballottaggio serrato per l’attacco

Milan e Napoli si stanno preparando al big-match di domenica sera alle 20.45. I due tecnici dovranno fare i conti, non solo con le energie spese in Champions, ma con due assenze importanti, Rafael Leao per i rossoneri e Victor Osimhen per gli azzurri.

Queste le probabili formazioni: MILAN: (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Messias, De Ketelaere, Saelemaekers/Brahim Diaz, Giroud.

NAPOLI: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Politano, Raspadori/Simeone, Kvaratskhelia