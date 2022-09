Politano spina nel fianco dei Rangers! Le pagelle dei quotidiani

Voti altissimi dei quotidiani a Matteo Politano, migliore in campo nella vittoria di ieri contro i Rangers di Glasgow. Suo il rigore del vantaggio. La Gazzetta dello Sport gli dà un 7.5 I suoi tagli da destra al centro mettono in crisi la linea scozzese, sblocca una partita che si era incarognita. Il Corriere dello Sport gli dà un 7,5. Punta Sands e Barisic e spesso li salta. In fase difensiva, poi, gonfia cuore e polmoni. E soprattutto: segna una volta invano dopo il rigore sbagliato da Zielo e al secondo giro si prende il pallone di personalità. Lo vuole e lo imbuca a fil di palo: via i fantasmi, è qui la festa. La prima rete in Champions.