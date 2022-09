GdS – Bene l’arbitro Lahoz, gestione cartellini corretta

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’arbitraggio dello spagnolo Lahoz in quel di Rangers-Napoli. Secondo il quotidano l’unica crepa dello spagnolo è solo nel finale (non è rigore per i Rangers, il Var sana) ma per il resto tutto bene. Gialli corretti nel primo tempo a Morelos, Lundstram e Politano. All’alba della ripresa sarà tre volte rigore. Sands abbatte Simeone: 2° giallo, quindi rosso. McGregor para commettendo un’infrazione di piedi, oltre all’ingresso anticipato di Politano: il Var porta alla ripetizione dopo la ribattuta del portiere. Barisic, braccio su Kvara: rigorissimo.