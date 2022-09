Sky – Spalletti: “Grande sostanza della squadra, sarebbe stato un peccato dopo aver dimostrato col Liverpool di essere forti non conquistare la vittoria”

Le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli ai danni del Rangers: “Grande prova e sostanza della squadra in uno stadio mitico e non facile. C’era da tentennare se non fossimo stati fisici e cattivi agonisticamente”

Siete in testa al girone, non è un’ipoteca ma un bel passo avanti:” Stiamo andando avanti, dopo la vittoria col Liverpool sarebbe stato un rammarico non vincere. Anche se è stato difficile, non abbiamo mai avuto dubbi sull’atteggiamento”.

Questa vittoria è un segnale che date a voi stessi o ai vostri avversari?: “E’ un segnale che diamo a noi stessi perché abbiamo bisogno di conferme. L’altruismo di Anguissa è stato sicuramente un segnale positivo. Ndombele? E’ entrato bene in partita.”

Milan?:” Andremo a Milano con la voglia di vincere perché ormai è la nostra strada”