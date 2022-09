Rangers-Napoli – Le formazioni ufficiali e le scelte di mister Spalletti.

Mister Spalletti ha fatto le sue scelte per il match di stasera che vedrà il suo Napoli impegnato ad Ibrox Stadium contro il Rangers. Il tecnico toscano conferma la formazione titolare solita e decide di mettere al centro dell’attacco Giovanni Simeone al posto dell’infortunato Osimhen. A completare l’attacco con l’argentino sono Kvaratskhelia e Politano, che sostituisce l’infortunato Lozano. Per il resto la formazione è la solita, con difesa e centrocampo confermate, con i 3 che hanno giocato contro il Liverpool in mezzo al campo. Cambio rispetto alla sfida di mercoledì scorso è Mario Rui sulla fascia sinistra. Queste le scelte ufficiali del mister azzurro e degli scozzesi

433 – McGregor; Tavernier; Lundstarm; Goldson; Jack; Davis; Kent; Sands; Morelos; Barsic; Arfield

433 – Meret; Di Lorenzo; Min Jae; Rrahmani; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Simeone; Kvaratskhelia