CdS – Spalletti: “Contro i Rangers dobbiamo imporre il nostro gioco…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

L’allenatore toscano si è soffermato sulla partita di Champions League contro i Rangers, affermando che il Napoli dovrà essere bravo a tenere palla e a non sprecare le occasioni.

Queste le parole di Spalletti: “In un clima infuocato loro andranno a vampate, lasciandosi trascinare dal pubblico. Noi non possiamo rispondere randellando il pallone. Dobbiamo tenerla noi, la palla, imponendo il nostro modo di giocare. Bisogna far capire all’avversario che si fa come vogliamo noi”.