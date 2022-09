Giacomo Raspadori o Giovanni Simeone contro il Rangers? Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportMediaset: “Ho già scelto perché si fa così in questi casi, si pensa alla partita e si trova la soluzione se le cose sono normali e non ci sono dubbi atletici. Stanno bene sia Raspadori che Simeone e dall’ultima partita ho bisogno di qualcosa di diverso“. Allusione alla possibile titolarità del Cholito?