Giudice Sportivo, multa per il Napoli e un turno di squalifica per Spalletti

Le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea sono state rivelate. Cinque gli allenatori sanzionati, così come cinque sono le società multate. Tra i tecnici, figurano nomi importanti come quello di Massimiliano Allegri, punito con un turno di squalifica e una multa di 15mila euro. L’allenatore della Juventus, ha insultato la classe arbitrale dopo l’espulsione subita nella gara contro la Salernitana. Con lui, anche Giampaolo, Lorieri, Baroni e l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il toscano, dovrà scontare una giornata di squalifica, senza poter assistere la sua squadra nel big match contro il Milan.

Quella a Spalletti, non è l’unica sanzione che interessa il club partenopeo. Infatti il Napoli è tra le squadre multate dopo questo turno di Serie A per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi. Come la Roma, il club campano è stato punito con 2mila euro di multa. Più alte le pene da scontare da Atalanta, Cremonese e Juventus.