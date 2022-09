Divock Origi, campione d’Europa con il Liverpool nel 2019, non ha iniziato bene il suo percorso in Serie A. Dopo aver accusato problemi fisici nel corso del mese di maggio, il belga ha saltuariamente infiammazioni o indurimenti del tendine. Secondo quanto riporta MilanNews.it Origi sarebbe stato mandato in Belgio per effettuare un lavoro specifico con i medici della Nazionale per tornare appena dopo la sosta.