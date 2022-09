Tra due giorni, il Napoli giocherà contro i Rangers; il club azzurro è stato partecipe di una decisione con pochi precedenti, cioè il posticipo di una gara Champions di un giorno per un evento eccezionale come la morte della Regina Elisabetta II.

Questa decisione sfavorisce un po’ il Napoli e sfavorisce soprattutto i tifosi azzurri, che non potranno partecipare alla gara di mercoledì in Scozia, nonostante il viaggio fosse già programmato.

Per quanto riguarda il rinvio, il Napoli aveva richiesto l’anticipo della gara alle 18:45 per giocare in contemporanea con il Milan e non essere troppo sfavorito, dato che già dovrà viaggiare per entrambi i match, ma la Uefa è stata irremovibile e ha confermato l’orario delle 21.

Fonte: Radio Kiss Kiss.