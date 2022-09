Piotr Zielinski sembra aver vissuto una metamorfosi, una trasformazione ed è tornato ad essere quel calciatore dal punto di vista tecnico molto squisito, che si era smarrito da tempo.

Il tridente di centrocampo con Lobotka e Anguissa sembra perfetto per esaltare le sue caratteristiche ed essere un trascinatore di questo Napoli; chiaramente, questo giocatore potrebbe essere una colonna del Napoli del futuro.

Per questo, tra poche settimane, si inizierà a parlare del contratto del polacco, che scade nel 2024; ci vorrà tempo e pazienza per arrivare a un accordo possibile, in quanto Zielinski è un giocatore che prende 3.5 milioni-4, il tetto che la società vorrebbe mettere al proprio tetto ingaggi, e dunque c’è la possibilità che il suo rinnovo sia trattato al ribasso.

Ma la questione entrerà nel vivo nei prossimi mesi.

Fonte: Gazzetta dello Sport.