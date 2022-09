Insigne assente con il Toronto, il motivo è serio!

Lorenzo Insigne, attaccante del Toronto, starebbe attraversando un periodo molto delicato della sua vita e carriera. Il 24 ex azzurro, infatti, non è stato convocato per la sfida nella notte contro l’Atlanta per motivi familiari. Il comunicato del Toronto è inequivocabile: “Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo”.

Momento sicuramente tutt’altro che positivo dato anche il forte supporto dei calciatori della squadra canadese, su tutti il portiere Westberg, che, dopo aver parato un rigore, ha indicato con le mani il numero 24. Dedica evidenziata anche dal Toronto sui propri profili social aggiungendo anche un grande cuore.

Forza Lorenzo!