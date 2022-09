Top&Flop – Un Napoli che non si arrende mai batte lo Spezia all’89esimo

Il Napoli non si arrende mai e nonostante il massiccio turnover dopo l’impegno in Champions, batte un ostico Spezia per 1 a 0. Nonostante le tantissime occasioni, gli azzurri non riescono a sbloccare la partita fino all’89esimo, minuto in cui Raspadori riaccende l’entusiasmo dei tifosi. Di seguito, come di consueto, il Top e il Flop della partita, secondo la redazione di MondoNapoli.

TOP, Rrahmani – Se il Napoli chiude la partita senza subire reti, gran parte del merito va a lui. Sempre attento e preciso, dimostra il motivo per cui è un titolare affidabilissimo. Insieme al compagno di reparto di oggi Juan Jesus fa sempre buona guardia e lo Spezia infatti non riesce mai a rendersi pericoloso. Decisivo il Kosovaro quando Mario Rui commette un errore che poteva risultare tragico. Retropassaggio verso Meret troppo corto, con Kiwior che anticipa il portiere indirizzando verso la porta. Prodigioso l’intervento di Rrahmani, quasi sulla linea, che sventa il pericolo.

FLOP, Elmas – Il macedone sembra poter sfruttare meglio il suo estro giocando da mezzala, ma si dimostra ancora una volta troppo inconcludente. In una partita in cui tutti i compagni (o quasi) raggiungono la sufficienza, Elmas ci prova, riesce anche a costruire qualche occasione, ma le sciupa in malomodo. Che sia per una decisione sbagliata o per un errore tecnico, non riesce mai ad essere decisivo negli ultimi venti metri. Oggi è sicuramente lui il Flop per la redazione di MondoNapoli.