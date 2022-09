Napoli-Spezia, il primo tempo si chiude a reti inviolate

Termina a reti bianche il primo tempo tra Napoli e Spezia, con gli azzurri pericolosi in diverse occasioni, soprattutto con Elmas e Kvaratskhelia, i più in palla, senza però trovare mai la via della rete.

Spezia mai particolarmente pericoloso, ad eccezione della ripartenza di Gyasi innescata da un errore di Mario Rui. I liguri si confermano avversario ostico per il Napoli, che sta provando ad imporre il proprio gioco senza tuttavia riuscire a giocare ad alti ritmi come nella sfida col Liverpool.

Nel secondo tempo si attende la mossa di Luciano Spalletti per tentare di sbloccare il match.