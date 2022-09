Infortunio Osimhen: c’è lesione. I tempi di recupero

Victor Osimhen è uscito al 40esimo minuto nella sfida contro il Liverpool per un infortunio muscolare. Nonostante nella giornata di ieri fossero trapelate notizie positive, gli esami di oggi non hanno dato i risultati sperati. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Napoli ha rivelato nuovi aggiornamenti sullo stato del calciatore.

Ecco quanto si legge: “Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie”.

Il rischio che si parli di un lungo stop è alto, potrebbe trattarsi di più di un mese di assenza per il nigeriano.