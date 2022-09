Giuntoli: “Che scommessa Kvara! Per prenderlo abbiamo battuto Juve e Roma”

Il ds del Napoli Giuntoli ha parlato al Corriere dello Sport, questo quanto evidenziato da MondoNapoli: “Per prendere Kvara siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino. Quando è venuto in Italia per la firmare l’ho subito mandato a casa di Spalletti, si sono intesi all’istante.

Non era semplice prendere Kvarastkhelia per sostituire Insigne. La scommessa era alta, troppo impegnativa, ma abbiamo voluto giocarla e oggi posso dire che l’abbiamo vinta”.