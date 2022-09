Dopo le due partite strazianti con Lazio e Liverpool, terminate entrambe con una vittoria azzurra, il Napoli prepara il match con lo Spezia. Mister Spalletti dovrà dosare le forze del gruppo visti i molteplici incontri ravvicinati senza cadere nello stesso errore del Lecce, qundi turnover rivoluzionario. Il tecnico toscano ha già scelto i possibili undici; per la porta confermato un perfetto Meret, in difesa qualche lieve modifica come nel centrocampo. Attacco con qualche sostituzione pesante. Ecco gli undici prescelti: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Ndombele, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratshelia. Dunque altra chance per Olivera, stop per Lobotka e Simeone, da valutare Osimhen.