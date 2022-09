Simeone: “E’ stato emozionante segnare in Champions. I tifosi ti danno qualcosa in più”

Grande vittoria del Napoli che travolge i reds per 4 a 1. Nel post gara il cholito Simeone ai microfoni di Prime Video:

Per raccontare questa notte magica, bisogna far vedere un tatuaggio. “Ho sempre voluto giocare la champions, il mio sogno. Il tatuaggio che ho è perché avevo il sogno di baciarlo una volta fatto gol, emozionante”.

La scena del bacio la possiamo rivedere?. “Nono, aspetterò il prossimo gol per rifallo. Ogni volta che vedevo il tatuaggio da piccolo, sognavo questo momento, non ci sono tante cose da dire, ho lottato tanto per stare qua e ora sono qua”.

Ce lo racconti questo gol?. “Lo sapevo, ero pronto, ho sempre voluto una occasione e l’ho avuta. Abbiamo fatto una grande partita, è stato emozionante; vincere ci ha fatto crescere tanto, ci da tanto valore”.

C’è stata una chiamata con tua papà, siete la sesta coppia padre-figlio a segnare in Champions. ” Ci chiamiamo sempre, mi avevo detto che se entravo potevo fare tanto, ed è stato così.

Da argentino segnare al Maradona, ha dato qualcosa in più?. “Non si può dire altro, è stato emozionante tutto, sentire l’urlo della Champions; i tifosi ti danno qualcosa in più. Molti non credevano in me, devo ringraziare anche loro”.