Allison Becker portiere del Liverpool ha parlato prima dell’esordio alla Champions League dei Reds. La squadra di Klopp affronterà gli azzurri. Ecco le parole di Allison: “Abbiamo accettato la sconfitta del Liverpool, ma so da quando ero piccolo che questi momenti fanno parte dello sport. La sconfitta può essere uno stimolo in più, già la gara di domani sarà emozionante ed importante per noi. Spalletti è un grande allenatore. A Roma ho trascorso anni bellissimi insieme a quel gruppo l’unica lamentela che faccio è del mio scarso impiego. Ho sentito i suoi complimenti. Siamo pronti e preparati ad ogni loro mossa conosciamo le loro qualità a livello di rosa. Voglio sottolineare anche il tifo di Napoli, è fenomenale.” Così ha concluso l’ex portiere romano.