Dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Lecce, il Napoli ritorna alla vittoria. A Roma gli azzurri di Luciano Spalletti conquistano i 3 punti e regalano una gioia infinita ai suoi tifosi. Nonostante il primo gol incassato dagli ospiti, i partenopei riescono ad alzarsi mentalmente e a superare con più occasioni i biancocelesti. Grande prova di tutti i ragazzi con un ritorno alla rete della stella Kvaratskhelia. Nel secondo tempo tanto nervosismo a causa di dubbi contatti nell’area del Napoli. Alla fine il risultato finale rimane fermo sul 2-1.

TOP: Kim. Il difensore coreano è arrivato a Napoli tra lo scettiscismo totale. Oggi è andato a segno per la seconda volta in quattro partite in un campionato come la Serie A. Forte fisicamente ma molto tecnico e veloce. Riesce ad intascare insieme al compagno Rrhamani l’attacco biancoceleste con un certo Ciro immobile e company. Zero sbavature anche stasera e voglia di confermarsi come perfetto erede di Kalidu Koulibaly.

FLOP: Zielinski. Il centrocampista slovacco non ingrana. Dopo un’estate travagliata per via delle tante voci di mercato sul suo conto, è rimasto come certezza azzurra. Viene sempre incitato ad indossare le vesti di campione e leader dei partenopei ma talvolta fallisce. Anche stasera, nonostante l’euforia per la vittoria spicca la prestazione deludente del numero 20. Ci sono ancora tante occasioni davanti a sè per stupire. La cosa sicura è che stasera poteva rendere molto di più.