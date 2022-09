Spalletti a Sky: “Siamo sulla strada giusta ma potremmo fare meglio. Kvara? È venuto a casa mia prima di firmare…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria degli azzurri sulla Lazio.

“La vittoria? Ci dice che siamo sulla strada giusta. Se non fosse delle banalità potremmo fare meglio. La squadra è stata unita, corta, ha pressato e costruito con qualità. Banalità? Abbiamo perso delle palle in fase di possesso che non possiamo permetterci. A volte per andarci troppo facile, per pigrizia, non siamo stati convinti”.

“Kvaratskhelia e Kim? Abbiamo degli scout e degli uomini in società che vanno a vedere certi giocatori, perché poi dobbiamo essere bravi a sostituire. Poi i nomi si guardano e si valutano. Quando inizi a vederli in 4-5 persone e si hanno nel mirino si riescono a trovare delle soluzioni per le loro qualità. Di Kvara in Russia mi hanno informato molto bene. Poi noi siamo particolari qua in Italia, perciò in certe situazioni, potevano metterci più tempo ad entrare in contatto nei comportamenti di squadra. Ma da quando sono arrivati si sono dimostrati ragazzi eccezionali. Di Kim avete capito quando ha cantato in ritiro, si vedeva che tipo è. Il secondo giorno dava già dei comandi. Kvara è più silenzioso? Sì, è introverso. Venne a cena da me prima di firmare in casa, l’ho fatto entrare in casa e gli ho fatto prendere un tè. Sono rimasto sorpreso quando ha sbagliato quel gol, perché è molto tecnico, bravo nello stretto, pulisce bene il pallone. Ha questo modo di camminare da timido, da bravo ragazzo, di chi non vorrebbe trovarsi al centro di una stanza”.

“Questa pigrizia può sparire in Champions? Spero che i ragazzi affrontino la Champions nel modo giusto, con la convinzione di essere forti, che abbiano la stessa personalità di fare le cose che stanno nelle loro qualità”.

“Ritiro? I viaggi transoceanici equivalgono ad un allenamento. Sono fatiche, ma a volte le società vengono pagate per questo. La nostra ha valutato di tenerli qua, ed è stato un vantaggio. Meret e Sirigu? Abbiamo il secondo e il terzo portiere della Nazionale, meglio di così non si poteva. Meret aveva bisogno di qualche buona prestazione per mettere a posto la sua timidezza, perché è talmente bravo e sensibile che il sentirsi messo in mezzo in certi discorsi non gli fa bene. Sa di essere titolare, Sirigu è perfetto per lui, quando Alex mancherà può sostituirlo degnamente. Salvatore ha un carattere diverso, e i suoi urli possono aiutare anche Meret”.