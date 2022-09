Spalletti a Sky: “Nell’ultima partita non siamo stati feroci. Lazio? Avversario di livello”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto nel corso del prepartita di Lazio-Napoli ai microfoni di Sky.

“Ritorno al 4-3-3? I ragazzi hanno fatto vedere di avere delle misure di collettivo e distanze. Sono stati bene in campo. Nell’ultima partita non siamo stati cattivi e feroci come quando dobbiamo esserlo, ma ci ha permesso di far recuperare qualcuno di questi. Lazio? È una partita di livello, loro giocano un buonissimo calcio, è stata costruita dall’anno scorso per giocare così. È un club che mira alla Champions come noi. Sono 3 punti importanti, ma è presto per trarne conclusioni. Sensazioni? Raccolgo buone sensazioni perché lavoro con ragazzi seri che sanno vivere l’attesa della partita”.