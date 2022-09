Sarri, che bordata ad ADL: “Se parli con Aurelio ha sempre ragione lui… Ho vissuto il giorno più brutto per colpa sua!”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa contro il Napoli:

“Stasera il Napoli mi ha suscitato un leggero giramento. Mi fa impressione vedere la squadra senza Lorenzo e Ciro, per non parlare di quando li vidi senza Marek. Sono rimasti pochi giocatori di quelli che c’erano ai miei tempi. A Napoli ho vissuto giorni bellissimi e un giorno bruttissimo: quando Aurelio ha presentato Ancelotti senza dirmi nulla. Il mio contratto scadeva il 30 maggio e Ancelotti venne presentato il 21 maggio. Con il presidente non ho mai più chiarito, perché tanto ha sempre ragione lui…”