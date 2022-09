Milinkovic-Savic, uno dei pericoli maggiori di stasera, un giocatore capace di spostare gli equilibri in Serie A, ha presentato la sfida ai microfoni del canale della Lazio.

Milinkovic si è soffermato sull’inizio di stagione e anche sugli avversari:

l pareggio contro la Sampdoria è in archivio. Cosa può insegnare una gara simile alla Lazio?

“Ci insegna che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto”

All’Olimpico arriva il Napoli. Che partita ti aspetti?

“Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria”.

Poi, sul pubblico, ha chiosato:

Contro il Napoli lo stadio Olimpico sarà gremito ancora una volta. Quanto è importante la spinta del popolo laziale?

“Ho sempre sottolineato l’importanza di avere un grande pubblico a nostro sostegno. È bello entrare in campo davanti a tanti tifosi per il riscaldamento e per il fischio d’inizio. Contro il Bologna, dopo essere rimasti in inferiorità numerica ci hanno dato un grande aiuto e alla fine abbiamo portato a casa il risultato”.