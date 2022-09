Giuffredi: ” Di Lorenzo vuole restare qui, ha voluto a tutti costi la fascia”

Intervistato ad Il Mattino l’agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi ha rilasciato dichiarazioni sul suo assistito. Ecco quanto detto:

“Di Lorenzo non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera, mi ha chiesto di lavorare alrinnovo. Lo hanno cercato in tanti in Europa questa estate e anche big della Champions ma lui non ha neppure voluto sentire le offerte. Appena De Laurentiis vorrà siamo pronti a rinnovare. Non vediamo l’ora. Ha voluto la fascia a tutti i costi, appena ha capito che anche Koulibaly stava per andare via mi ha chiamato e mi ha detto: “Non sai come mi piacerebbe diventare il capitano di questa squadra. Nelle prime tre gare ha mostrato tutto il suo carattere. “In tanti pensavano che luiessendo taciturno, riservato, sempre attento a dire le parole giuste, non potesse fare il leader, come se per essere ascoltati e rispettati da avversari, arbitri e compagni, bisognasse indossare sempre i panni del gladiatore e di uno showman”.