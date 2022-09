CdS – Osimhen non ha mai considerato l’ipotesi di andare via

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione degli ultimi giorni di mercato vissuta da Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il giocatore nigeriano è voluto restare a Napoli con convinzione, si sente protagonista in azzurro. Il mercato è finito, Cristiano è sfumato con le luci della sera e la sua vita è ancora azzurra esattamente come l’aveva immaginata. Da un certo punto dell’estate si parlava, eccome, della possibilità di un addio al cospetto della famosissima offerta da oltre 100 milioni, ma dopo aver rifiutato la proposta del Newcastle e dopo aver capito che Bayern, United e Atletico non avrebbero affondato il colpo nonostante la stima e una serie di info, Osi ha deciso di tuffarsi a capofitto nel progetto. Tanto da precisare la sua voglia di Champions con il Napoli a margine dell’ipotetico scambio con Ronaldo e il Manchester; una suggestione creata da Mendes e mai trasformata in una trattativa reale”