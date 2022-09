CdM – Il finale dello scorso anno ha cambiato la comunicazione di Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla conferenza stampa di ieri di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano il finale dello scorso campionato è rimasto nei pensieri di Spalletti. Infatti la contestazione dopo la sconfitta di Empoli, col Napoli terzo in classifica, ha trasformato la sua comunicazione. In quel momento si è reso conto che il termometro dei sentimenti a Napoli è molto variabile e quindi preferisce rimanere sul confine tra realismo ed entusiasmo. La sua personalità è schietta e durante la conferenza di ieri ha rivelato l’atteggiamento dell’ambiente che non gradisce. Lo garba poco lo schema vincere o morire, l’idea che se non vinci hai fallito e io non so se vinco. Quelli andati via li avete visti o vi serve lo schema?”. Un messaggio chiaro anche per i tifosi. «Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello alto ma non garantisco niente». Il suo discorso è un gioco d’equilibri, Spalletti si dichiara soddisfatto del mercato ma sottolinea spesso il quadro delle partenze e degli arrivi.