L’Équipe – Niente Navas per il Napoli: il costaricano rimane a Parigi!

Keylor Navas rimarrà a Parigi.

La notizia è di pochi minuti ed è stata lanciata da L’Équipe: il Napoli non avrebbe trovato in tempo l’accordo con il PSG per acquistare il portiere, nonostante la sua forte volontà di approdare sotto il Vesuvio. Il tempo oramai scorre e le porte per un suo arrivo a Napoli sono praticamente chiuse: Navas rimarrà dunque a Parigi, almeno fino alla prossima finestra invernale, per giocarsi una maglia da titolare con Gianluigi Donnarumma sotto la direzione tecnica di Galtier. Niente da fare per il Napoli, che a breve dunque dovrebbe formalizzare il rinnovo di Alex Meret fino al 2027.