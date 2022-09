Il Mattino – Nuovi contatti in mattinata per Navas. Operazione sempre più improbabile

Keylor Navas è ancora un giocatore del Psg, e a meno di grosse sorprese dell’ultimo giorno di mercato sarà cos’ almeno fino a gennaio. Il portiere costaricano infatti fino ad ora non è riuscito a trovare un accordo con i parigini per la buonauscita per poi arrivare a Napoli. Come riportato da Il Mattino le due squadre proveranno un’ultima chiamata, così da vedere se ci sono le possibilità per un colpo dell’ultimo minuto. La trattativa è molto difficile, anche perché il costaricense chiede la maggior parte dello stipendio che dovrebbe percepire nei prossimi 2 anni in Francia, con i parigini che sono fermi alla metà di quei due stipendi. Con molta probabilità se non dovesse andare in porto la trattativa il Napoli ci riproverà a gennaio.