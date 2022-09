Biglietti Champions – Mini abbonamento per le partite in casa. I dettagli e i prezzi

Il Napoli è pronto a fare il proprio ritorno in Champions, e mercoledì 7 settembre sfiderà il Liverpool al ‘Maradona’. La società azzurra ha da poco pubblicato sui propri canali social un mini abbonamento per poter assistere ai 3 match in casa della squadra di mister Spalletti contro i Reds, contro l’Ajax e il Rangers, che si giocheranno tra settembre e ottobre per la pausa Mondiale di novembre. L’abbonamento potrà essere attivato da tutti coloro che possiedono la Fidelity Card della società azzurra e potranno acquistarli dalle 12 di oggi. Questi i prezzi per i vari settori:

Tribuna Posillipo € 240,00

Tribuna Nisida € 180,00

Distinti anello superiore € 168,00

Distinti anello inferiore € 84,00

Curva anello superiore € 120,00

Curva anello inferiore € 60,00