Spalletti: “Male nel primo tempo, poi il Lecce ci ha chiuso. Vi spiego il perchè dei cambi”

Luciano Spalletti è intervenuto a DAZN dopo Napoli-Lecce. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bisogna giocare con più pulizia e più qualità nella costruzione, se inizi bene l’azione poi l’occasione che ti capita è più pulita. Nel secondo tempo loro si sono chiusi e gli spazi sono diminuiti, però la partita l’abbiamo fatta anche se con meno precisione. Nel primo tempo la palla girava lentamente, non viaggiava con la velocità giusta. Non riuscivamo ad entrare con qualità perchè in fase di costruzione non eravamo così rapidi nel cercare e trovare l’uomo libero, si toccava sempre la palla una volta in più, così ho deciso di cambiare per questo motivo. Io devo dare minutaggio a tutti con le partite ravvicinate, non si può giocare sempre con gli stessi. La rosa è di livello e quindi posso usarli tutti, con soli due giorni di recupero non possono giocare sempre gli stessi. Ho cercato di avere più forza offensiva con Raspadori, ho provato a proteggere a sinistra con la corsa di Elmas“.

“Ci siamo allungati troppe volte e perso il pallino del gioco nel primo tempo, così ho provato a recuperare il gruppo con i cambi, nella ripresa abbiamo fatto una buona partita. In area di rigore non abbiamo gestito bene i cross, però la squadra ci ha provato nonostante ci fossero pochi spazi per trovare l’incornata vincente. Dovevamo vedere all’opera i nuovi acquisti, perchè non si può immaginare nulla dagli allenamenti. Abbiamo preso un gol da fuori e il rigore era evitabile, nel secondo tempo la partita è stata buona ma il Lecce non ci ha concesso di prendere le posizioni che volevamo prendere, quindi siamo stati costretti a mettere tanti palloni in area”.