Calciomercato.it – Per Navas tentativo del Benfica. Sempre meno possibilità di vederlo al Napoli

Keylor Navas è sempre più lontano dal poter indossare la casacca azzurra. Per il portiere costaricano del Psg nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte del Benfica, che è in trattativa con i francesi per Julian Draxler. Come riporta la redazione di Calciomercato.it l’estremo difensore è ormai lontanissimo dal Napoli, che a meno di sorprese dell’ultima ora rimarrà con Meret e Sirigu a coprire i pali della porta azzurra per la prossima stagione. Difficile cambi qualcosa tra le due società nelle prossime 24 ore, anche perché domani il mercato alle 20 chiude.