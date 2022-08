Sta per concludersi l’ultima telenovela di questo mercato estivo: Fabian Ruiz è prossimo al passaggio al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dalla Rai, infatti, il calciatore sarà a Parigi entro lunedì. Sistemati in questi minuti gli ultimi dettagli, il Napoli incasserà 25 milioni: 22 milioni parte fissa + 3 milioni (2 facilmente raggiungibili) di bonus. Ultimi dettagli da limare sulle modalità di pagamento: il Napoli spinge per incassare la somma in 3 rate, il PSG in 4.