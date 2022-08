Il Mattino – Settiamana prossima si chiude per Fabian al Psg! I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa per Fabian Ruiz al Psg. Secondo il quotidiano il talentuoso giocatore spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe trasferirsi al PSG nei prossimi giorni. Il Napoli e i transalpini sono d’accordo quasi su tutto, la cessione porterà quasi 24 milioni di euro nella casse del club azzurro. Fabian ha capito che è inutile puntare i piedi: è praticamente fuori rosa e domani, per la terza volta consecutiva, non verrà convocato per la trasferta di Firenze. Firma un quadriennale da 4,5 milioni. Il Napoli con lui era stato chiaro già a giugno, ma non c’è più motivo per puntare i piedi. Probabilmente lunedì ci sarà l’ultimo briefing per dare il via libera alla partenza dello spagnolo.