Cristhophe Galtier ha parlato nella conferenza stampa prima del match col Monaco dei possibili nomi in partenza nella sua rosa, tra questi anche Keylor Navas:“Paredes ad oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con Juve ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato. Come Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco. Su Skriniar non ho commenti da fare”.