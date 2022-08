Napoli-Juve Stabia, le formazioni ufficiali del match amichevole

Il Napoli ha da poco annunciato l’11 titolare che affronterà in amichevole la Juve Stabia sui propri profili social. Mister Spalletti ha deciso di schierare quasi tutti i nuovi acquisti, e anche coloro che nel corso delle prime due giornate hanno giocato poco. Tra i nuovi acquisti non figura Kvaratshkelia, che è partito titolare con Verona e Monza. Esordio dal 1′ minuto per tutti gli altri nuovi acquisti, come Simeone, Raspadori e Ndombele. Ecco gli 11 che ha scelto il mister azzurro:

(4-2-3-1) Sirigu; Zanoli; Juan Jesus; Ostigard; Olivera; Ndombele; Elmas; Politano; Raspadori; Ounas; Simeone.