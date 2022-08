Elmas a KKN: “Una grande emozione indossare la fascia di capitano. Spero il Maradona sia sempre così”

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla fine del match amichevole contro la Juve Stabia, concluso col risultato di 3-0. Nella partita odierna il macedone è entrato in campo con la fascia di capitano e ha potuto provare la grande responsabilità della fascia. Queste le parole del macedone, che non nasconde l’emozione per esser stato il capitano del club azzurro, anche se solo per un tempo, inoltre ha parlato dei nuovi acquisti e di quanto sia bello vedere il Maradona pieno: “Indossare la fascia di capitano in questo club è una grande emozione, sono molto emozionato. Vedere il Maradona pieno è sempre una cosa bella, e spero di vedere per tutto l’anno così tante persone, così da onorare il nome che lo stadio porta. I nuovi acquisti sono forti e potranno darci una grande mano, inoltre hanno giocato tanti giovani per la prima volta al Maradona, saranno il futuro del club. Ndombele è un giocatore che conoscevamo già tutti, è un grande calciatore e spero possa dare una grande mano, inoltre ha fatto un gran gol. Abbiamo già iniziato a preparare il match con la Fiorentina, sono una grande squadra con tante qualità, spero di vincere e tornare a casa con i 3 punti”.