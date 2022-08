Alle 18 Napoli-Juve Stabia, ecco dove poter vedere l’amichevole degli azzurri.

Nelle prossime ore il Napoli affronterà allo stadio Diego Armando Maradona la Juve Stabia, in un test amichevole che darà la possibilità ai tifosi azzurri di vedere i nuovi acquisti. Nella partita delle 18 contro il club di Serie C i tifosi potranno assistere all’esordio, anche se non in competizioni ufficiali, di Raspadori, Simeone e Ndombele, oltre che di Sirigu. La partita potrà essere vista dai tifosi che non potranno essere presenti allo stadio gratuitamente, infatti sarà trasmessa sia su Kiss Kiss Napoli, che sul canale Facebook del club azzurro, con la telecronaca del giornalista Carlo Alvino