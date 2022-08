Dopo il successo sul Monza, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno iniziato a preparare il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domenica alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. Primo allenamento da giocatore del Napoli per Giacomo Raspadori. Di seguito le foto:

Jack si allena in gruppo 😍



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WgNKouXfZd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 23, 2022