Giornata di elogi per Kvicha Kvaratskhelia, infatti anche TuttoSport si congratula con il georgiano.

Il capocannoniere della Serie A potrebbe rivelarsi un crack e potrebbe rendere la società ricca grazie ad una plusvalenza futura.

Un classe 2001, senza esperienza in un gran campionato, è stato in grado di segnare tre volte e fornire un assist in sole due giornate.

Ormai è già un beniamino dei tifosi, ma una cosa è certa, Kvara è un fenomeno.