Sky – Napoli-Navas, pronto un biennale, ma il PSG deve collaborare: i dettagli

L’affare Keylor Navas è l’ultimo grande colpo che De Laurentiis vuole chiudere per regalare a Spalletti la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Nonostante la trattativa proceda lentamente, ci arrivano aggiornamenti importanti da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24.

Ecco quanto ha svelato: “L’operazione è complicata. In questo momento il Napoli è spettatore attivo. La questione è chiaramente economica. Navas a Parigi ha 2 anni di contratto, ma è ormai fuori dal progetto. All’anno prende 18 milioni lordi a stagione che per due anni fanno 36, quindi il PSG deve intervenire in maniera sostanziosa al pagamento dell’ingaggio. Bisogna trovare una soluzione, un accordo non facile. Ci sono le commissioni, vecchie pendenze, uno stipendio lauto col Napoli disposto ad offrire 2.5 milioni all’anno che per due anni sono 5 quindi 10 lordi. Il dialogo col PSG è aperto: è vero che la trattativa Fabian è slogata ma i dialoghi vanno avanti. Lo spagnolo ha una trattativa aperta col PSG, una trattativa lunga e laboriosa. Sono due questioni aperte. Questi dovrebbero essere i giorni decisivi, l’operazione non è da ultimi giorni di mercato”.