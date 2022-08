Napoli-Juve Stabia, amichevole per presentare i nuovi acquisti al pubblico: data e ora dell’incontro

Con un comunicato sul sito ufficiale del club, il Napoli ha svelato ai propri tifosi come intende presentare i nuovi acquisti al pubblico. I tifosi potranno finalmente vedere gli ultimi arrivati con la maglia azzurra in un match amichevole contro la Juve Stabia. La partita si terrà mercoledì alle 18 allo stadio Maradona.

Di seguito quanto si legge nel comunicato: “Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputara una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim, Olivera, Gaetano e Zerbin.

L’ingresso al Maradona sarà gratuito per tutti. Queste le modalità di accesso per gli abbonati e per i non abbonati. Vi aspettiamo numerosi. Forza Napoli Sempre !”