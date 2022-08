Demme si scusa: “Siamo uniti, ho sbagliato ma abbiamo già parlato”

Dopo il gran caos di ieri, causato dal messaggio di Diego Demme pubblicato sui social, arrivano le scuse. Nella giornata di ieri, il centrocampista aveva pubblicato una storia in cui imputava la colpa del suo infortunio a Frank Anguissa. Un’azione sicuramente impulsiva, ma non per questo giustificabile. Nell’immediato futuro poi, capita la gravità del gesto, il tedesco ha disattivato il suo account Instagram.

Nonostante la preoccupazione sull’ambiente, oggi sono arrivate le scuse e le rassicurazioni proprio da parte di Demme. Sul suo profilo Instagram, scrive così: “Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra“.