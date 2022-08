Alla vigilia di Napoli-Monza, Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, che sta preparando la gara di domani con il Monza.

Sarà il debutto in casa per Spalletti e per il suo Napoli, che si affiderà alle certezze e alle scelte che hanno portato a battere l’Hellas Verona.

Dunque, in porta giocherà ancora Alex Meret, mentre in attacco sarà ancora confermato il tridente Lozano-Osimhen-Kvara.

Queste le possibili scelte:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvara. All.Spalletti.