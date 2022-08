Oggi Tanguy Ndombele si è allenato per la prima volta agli ordini di Luciano Spalletti; il centrocampista francese ha sostenuto le visite mediche nella giornata di giovedì, mentre oggi si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni.

Il centrocampista è un po’ in ritardo di condizione, dato che era ai margini al Tottenham, ma la sua qualità sarà molto utile nel centrocampo del Napoli e il suo apporto sarà fondamentale.

In attesa di vederlo in campo, Ndombele sta prendendo conoscenza della nuova realtà, come testimoniano le immagini del primo allenamento: queste le foto.

Fonte: SSC Napoli.