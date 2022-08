CdS – Il Napoli rinforza l’attacco! Ora è più completo e fa gola a tutti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul Napoli, in particolare sull’attacco azzurro. Secondo il quotidiano il Napoli orfano di Mertens e Insigne ripartirà dal talento di Raspadori e Kvaratskhelia per completare un reparto che la società ha costruito con investimenti a lungo termine. In area di rigore si muovono duecento milioni usciti dalle casse del club per un attacco equilibrato, completo, micidiale, da far invidia a tutti. Toccherà dunque a Spalletti divertirsi. Potrà usare l’esplosività di Osimhen, la rapidità di Lozano, ora anche il cinismo del Cholito Simeone ed altri calciatori duttili e di talento, che possono ricoprire più ruoli. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, non esistono limiti tattici, si potranno schierare una o due punte, due esterni, il trequartista. Ci sarà abbondante scorta di rifornimenti per Osimhen ed alleati.