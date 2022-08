Sky – Il punto sui portieri. Navas resta favorito, ma non estinti i contatti con Kepa

Nel corso della trasmissione Calciomercato L’Originale in onda su Sky, il giornalista ed esperto di calciomercato Gialnuca Di Marzio ha parlato a proposito del futuro di Keylor Navas, portiere accostato al Napoli. Secondo quanto riportato, il costaricano dovrebbe essere il nuovo portiere del Napoli, senza però togliere il condizionale. L’ex Real Madrid deve risolvere delle situazioni con il Psg, ovvero delle pendenze arretrate e una buonuscita. C’è la volontà del giocatore di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, ma bisogna trovare le soluzioni alle esigenze del costaricano. Il suo nome resta il favorito, ma la dirigenza azzurra non ha estinto i contatti per Kepa. E va anche risolta la questione Meret, che potrebbe essere il titolare in caso di nessun arrivo. C’è la possibilità che il Napoli si ritrovi con tre portieri, visto che i posti per l’ex Spal si stanno riducendo.